Las estrellas invitadas para la despedida de Walter Montillo
Publicado:
Fotos Destacadas
Claudio Bravo compartió con cadetes de Coquimbo Unido y recibió la camiseta del campeón
Los 10 mejores equipos del mundo en 2025 según el ranking de la IFFHS
La visita del Presidente electo y su equipo a La Moneda
Fotos Recientes
Las estrellas invitadas para la despedida de Walter Montillo
Colo Colo dominó con más figuras durante la Liga de Primera 2025
Más de 670 jóvenes culminaron su formación y egresaron como nuevos carabineros
En la previa del partido de despedida para el volante argentino Walter Montillo, repasamos las estrellas invitadas que dirán presente este martes 16 de diciembre en el Estadio Nacional.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados