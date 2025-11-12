Osvaldo "Pata Bendita" Castro fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Osvaldo Castro, histórico exdelantero del fútbol chileno y mundialista con La Roja en Alemania 1974, fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en una ceremonia realizada el martes en Pachuca, México.

"Pata Bendita", como era conocido el exfutbolista, oriundo de Copiapó y actualmente con 78 años, integró la generación 2025 del Salón de la Fama, con otras leyendas mundiales, como el español Iker Casillas, el uruguayo Diego Forlán, el colombiano René Higuita, el brasileño Dunga, el inglés Gary Lineker, el neerlandés Ronald Koeman, y el argentino Ubaldo Fillol.

En el fútbol chileno, "Pata Bendita" Castro jugó por Unión La Calera, Deportes Concepción y Universidad Católica, aunque alcanzó gran notoriedad en México, siendo una de las figuras de América en la década de los 70, junto a otro chileno, Carlos Reinoso.

Además de las "Águilas", vistió los colores de Club Jalisco, Coyotes Neza, Atlético Potosino y Pumas UNAM, equipo donde se retiró en 1984.

En total en su carrera, anotó 351 goles en 592 partidos a nivel de clubes; con La Roja, fue al Mundial de Alemania en 1974; y vistió 28 veces la camiseta de la selección, con siete anotaciones.