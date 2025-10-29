"Pato" Toledo contó duro relato del infarto que sufrió en el Claro Arena: "Estuve ocho minutos muerto"

El exportero de Universidad Católica, Patricio Toledo entrego duros antecedentes de lo que le pasó tras el infarto que sufrió en la despedida de Milovan Mirosevic, Cristián Alvarez y José Pedro Fuenzalida, indicando que incluso estuvo un par de minutos sin vida.

"Me pasó en el mejor lugar que podía. La pronta actitud de mis compañeros, la "Vieja" Reinoso, Álvarez, Valenzuela y el kinesiólogo que llegó corriendo a darme los masajes, fueron los primeros pasos para poder seguir viviendo", relató Toledo en el podcast Nada Que Perder.

El momento más impactante de la conversación fue cuando el exguardameta sostuvo que: "El doctor me dijo que estuve ocho minutos muerto. Y no se explican cómo tanto tiempo".

"No me acuerdo de nada. Hasta el último momento que me acuerdo es cuando Cristian ataja el penal, lo voy a abrazar, celebramos, me entrega los guantes, pongo su polera en el arco y no me acuerdo más", añadió sobre lo sucedido en el terreno del Claro Arena.

Asimismo, se refirió a los momentos posteriores y su llegada a la clínica.

"En la última carga que me hacen (de reanimación) las niñas para que yo reviviera, despierto. Mi señora me dice que me pidió que volviera, que no la dejara sola y que yo le dije que sí. De eso tampoco me acuerdo", agregó.