Patrice Evra hará su debut oficial en MMA y retó a Luis Suárez

El exfutbolista francés Patrice Evra comunicó a través de redes sociales que hará su debut oficial en MMA y tuvo tiempo para retar a su antiguo "enemigo", el uruguayo Luis Suárez.

La leyenda de Manchester United optó por cambiar el balón por los guantes, ya que después de retirarse decidió empezar a entrenar en esta disciplina junto al peleador Cedric Doumbé desde el 2016.

También se dio a conocer que su debut en este deporte será el 23 de mayo, en la PFL Europa de París en el Accor Arena, contra un rival aún por definir.

Evra se dio el tiempo de comunicar esta noticia en X y de recordar un viejo enemigo: "Última Hora: Estoy entrenando oficialmente para mi primera pelea con @PFLEurope. Elegirán a mi oponente... Me preguntaron a quién quería enfrentarme. Dije: Luis Suárez. Pagaré de mi bolsillo. Incluso puede morderme".

BREAKING: I’m officially training for my first fight with @PFLEurope. They will pick my opponent...

They asked who I wanna face. I said:

Luis Suárez.



I’ll pay out of pocket.

He can even bite me.