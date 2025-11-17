Robinho fue transferido de prisión a pedido de sus abogados

El exfutbolista brasileño Robinho, en prisión por una violación grupal a una mujer ocurrida en Italia en 2013, fue transferido este lunes desde un penal conocido como "el presidio de los famosos" a otra cárcel, a pedido de sus abogados.

La Secretaría de Administración Penitenciaria de Sao Paulo no precisó los motivos de la transferencia que, según diversos medios locales, obedeció a un pedido del propio exjugador de Santos, Real Madrid, Milan y Manchester City, entre otros clubes.

De acuerdo a esas versiones, esta situación ocurrió porque Robinho se mostró molesto con la repercusión que tuvo una serie de televisión sobre el penal de Tremembé, en el que estaba recluido hasta ahora.