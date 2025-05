Ronald Fuentes contó que tuvo cáncer: Si mi familia no hubiese estado, a lo mejor estaría muerto

El entrenador de Ñublense y exfutbolista chileno, Ronald Fuentes, confesó que tuvo cáncer de garganta que le afectó mucho personalmente, pero el apoyo de su familia fue fundamental para poder afrontar la situación.

"Si mi familia no hubiese estado, a lo mejor estaría muerto. Tuve un cáncer hace poco, en algún momento no quise vivir más porque no podía del dolor y afortunadamente mi familia estuvo para apoyarme", confesó Fuentes en una entrevista para TNT Sports.

"Tuve un cáncer de garganta que se detectó en octubre del año pasado y en noviembre me operé para ver si era maligno y lamentablemente sí. El 8 de diciembre terminé de dirigir en Magallanes y el 9 comencé con la terapia", añadió.

"Yo tengo hijo chico. Él fue mi faro, él es el que me lleva a que todo lo que estoy haciendo valga la pena", declaró en relación con su motivación en este difícil momento.