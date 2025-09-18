"Serás siempre nuestro querido Gurú": El emotivo mensaje del hijo de Bonvallet a 10 años de su muerte

Este 18 de septiembre se cumplen 10 años de la muerte de Eduardo Bonvallet, histórico exjugador de La Roja y popular comentarista deportivo, y su hijo Jean Pierre, en redes sociales, dedicó un emotivo mensaje en su honor.

El hijo del "Gurú" acudió al cementerio Parque del Recuerdo junto a su familia, y en Instagram compartió imágenes de la visita, con una carta para su papá.

"Papá, se cumplen 10 años desde que partiste, y aunque el tiempo ha pasado, tu presencia sigue siendo inmensa en nuestras vidas. No hay un solo día en que no piense en ti, en tus palabras llenas de fuerza, en tu pasión inquebrantable y en esa verdad que siempre nos enseñaste a defender", publicó Jean Pierre.

"Hoy estuve junto a mi mujer, María Belén, y tus nietos Dominga, Infanta, Jean Pierre, Luigi, Lorenzo y Eduardo. Todos ellos crecieron escuchando de ti, conociendo tu historia, tu carácter y el amor que dejaste como herencia. En cada uno de ellos hay algo tuyo: Tu mirada firme, tu empuje, tu fuego que no se apaga", agregó.

Jean Pierre también profundizó sobre el impacto que tuvo el exentrenador en su vida.

"Papá, fuiste más que un padre. Fuiste guía, ejemplo y maestro de vida. Tu legado no está solo en lo que lograste, sino en lo que sembraste en nosotros. Aunque ya no estés físicamente, caminas a nuestro lado en silencio, acompañando cada paso y cada decisión", expresó.

"Hoy te recordamos como lo que siempre fuiste: Un hombre valiente, apasionado y verdadero. Y mientras tengamos vida, tu memoria seguirá viva, porque en nuestro corazón siempre serás eterno. Te amo, papá, y desde lo más profundo de mi alma te agradezco por cada enseñanza y por cada instante compartido. Eres y serás siempre nuestro querido Gurú", cerró.