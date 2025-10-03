Patricio Toledo realizó una conferencia de prensa en la cual se refirió al problema de salud que le afectó hace unos días y explicó que tuvo una advertencia de que estaba expuesto a esta situación, pero la ignoró por estar presente en la despedida de los capitanes de la UC. Asimismo, agradeció por las muestras de apoyo y todo lo que hicieron por su persona.

