[VIDEO] “No me pegues”: Oscar Ruggeri se lució practicando taekwondo en vivo

El exdefensor argentino Oscar Ruggeri, hoy comentarista en la televisión trasandina, demostró sus habilidades en otros deportes a sus 63 años.

Esto ocurrió luego de que el taekwondista Agustín Alves, medallista de bronce en Santiago 2023, fuese de invitado al programa donde es panelista en ESPN.

"¿Una piña? Por qué te ponés de costado? No seas hijo de p... No me agarres de las manos, eh", le dijo en un principio, temeroso, Ruggeri a Alves.

Enseguida probó algunos golpes en el estómago del taekwondista de 31 años y pasó a la patada frontal. Fue entonces que el instructor le aclaró: "Más tranquilo, no es fútbol esto".

Revisa el registro a continuación: