Walter Montillo tuvo emotivo partido de despedida en el Estadio Nacional

El Estadio Nacional vivió una emotiva noche durante este martes en la despedida de Walter Montillo, ídolo de Universidad de Chile. El volante argentino convocó a varios astros del fútbol para un partido que finalizó con la victoria 3-9 de Azules sobre M10.

Los vencedores arrancaron la jornada con gol de Manuel Villalobos (1'), pero Juan Pablo Sorín (7') empató al instante con un cabezazo. Sin embargo, Diego Rivarola (27') recordó sus mejores momentos y volvió a poner la ventaja tras una definición sobre un Hernán Caputto que se calzó los guantes para el cuadro vestido de amarillo.

El festejado no se hizo ausente, así que también regaló una buena conquista con un tanto de volea en el área, superando así a un Sergio Vargas (29') que estaba siendo salvado por los postes. Finalmente, Matías Rodríguez (39') puso el 2-4 con el que todo se fue al descanso.

Para el segundo tiempo, Montillo cambió al equipo que se encontraba en ventaja y con su calidad expandió las diferencias (46') antes de que Martín Mantovani (54') anotase el último gol de la jornada para un M10 que sufrió con el vendaval de Azules.

La jornada tuvo su cuota emotiva cuando los dos hijos de Walter ingresaron al campo para compartir junto a su padre. Allí, fue Santino quien sacó aplausos con un doblete (57' y 66'). Posteriormente, fue Joaquín Larrivey (61') quien se sumó a la fiesta tras pase de Valentín Montillo.

Finalmente, Juan Manuel Olivera (69') cerró todo para que los presentes despidiesen con distintos cantos al "Ardilla", quien finalmente pudo decir adiós tras retirarse en un escenario complejo durante 2021, donde la pandemia vació los estadios.