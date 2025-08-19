Síguenos:
FC Barcelona lanzó su tercera equipación en homenaje al "sextete" de 2009

FC Barcelona presentó este martes la tercera equipación para la temporada 2025-26 de color mango brillante, que pretende ser un homenaje al equipo entrenado por Josep Guardiola que conquistó los seis títulos en el año 2009, dado que está inspirada en la camiseta naranja que el primer equipo azulgrana vistió en la final del Mundial de Clubes de diciembre de 2009, que supuso la culminación del "sextete".

