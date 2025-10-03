Lamine Yamal sufrió problemas físicos y estará de baja tres semanas

El delantero de FC Barcelona Lamine Yamal estuvo entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante septiembre, según anunció este viernes el club azulgrana.

El extremo de Mataró regresó lesionado del último parón con la selección española y se perdió cuatro partidos antes de reaparecer en la última media hora del encuentro que el conjunto ganó el pasado domingo ante Real Sociedad en La Liga (1-3).

Lamine Yamal también completó el pasado miércoles los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones que Barcelona perdió ante PSG (1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del encuentro.

Tras esta recaída, se perdió el duelo de este domingo en la competición doméstica en el campo de Sevilla y los compromisos del próximo parón de selecciones con el combinado que dirigió Luis de la Fuente.

Los siguientes partidos de Barcelona fueron el sábado 18 de octubre contra Girona en LaLiga, el martes 21 frente a Olympiacos en la Liga de Campeones y el domingo 26 en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid.