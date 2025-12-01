Lamine Yamal y su visión del fútbol: "Nunca he sentido presión y no sé si llegaré a sentirla"

El joven delantero de FC Barcelona Lamine Yamal, una de las mayores apariciones del fútbol mundial, se sinceró sobre cómo vive el deporte a su corta edad. En una entrevista con la cadena estadounidense CBS, el futbolista aseguró que no siente ningún tipo de presión al jugar.

"Nunca he sentido presión por jugar a fútbol y no sé si llegaré a sentirla. La presión es algo que cada uno tiene dentro", afirmó.

El atacante de 18 años explicó que la única presión fue la que vivieron sus padres para sacar adelante a su familia. Para él, en cambio, el fútbol sigue siendo un juego en el que solo busca disfrutar y hacer que los demás disfruten.

"Juego para que la gente se divierta y dar espectáculo. Mi objetivo, más allá de los récords, es que los niños quieran ser como yo. Me gustaría poder cambiar el día de la gente. Si alguien está triste y va al partido, que me vea jugar y se sienta mejor", comentó.

En la conversación, Yamal también reveló detalles sobre su decisión de representar a España en lugar de a Marruecos, país de origen de sus padres. "Marruecos acababa de llegar a semifinales del Mundial, pero nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto, yo siempre quise jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca de lo internacional. Yo me he criado en España y también siento que es mi país", insistió.