Laporta calificó la visita de Messi al Camp Nou: Fue un arrebato simpático y espontáneo

El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció este miércoles que desconocía que la leyenda azulgrana Lionel Messi visitaría el pasado domingo el Camp Nou, y aseguró que se trató de "un acto de barcelonismo y un arrebato simpático y espontáneo".

En una entrevista concedida a 'El Matí de Catalunya Ràdio', el dirigente azulgrana explicó que no envió ningún mensaje al futbolista rosarino, con el que dice mantener una relación "correcta", tras tener conocimiento de su visita al recinto ubicado en el barrio de Les Corts.

"Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Yo no lo sabía, esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo", valoró.

Con todo, Laporta insistió en que la intención del club es organizar "un homenaje al mejor jugador de la historia", que dejó la entidad azulgrana a mediados de 2021 después de que el Barça, ya bajo la presidencia del abogado barcelonés, no pudiera renovar su contrato debido a las limitaciones financieras de la entidad.

"Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. Su marcha no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar", recordó el presidente de la entidad.