Raphinha será baja definitiva de Barcelona para el clásico con Real Madrid

El delantero brasileño Raphinha definitivamente será baja de FC Barcelona para el clásico español de este domingo ante Real Madrid en el Estadio "Santiago Bernabéu", al no haberse recuperado de una lesión en el bíceps femoral.

Raphinha se lesionó el pasado 26 de septiembre. Pese a que durante la semana había entrenado con el equipo, se resintió antes de la última práctica y no podrá estar disponible.

El brasileño es una de las seis bajas que el equipo azulgrana tendrá para el clásico: Además están lesionados los arqueros Joan García y Marc-André Ter Stegen, los volantes Pablo Gavi y Dani Olmo, además del delantero Robert Lewandowski.

La noticia positiva para los "culés" es el retorno de Jules Kounde, quien no pudo estar en la práctica del viernes recién, pero participó con normalidad en la sesión de este sábado.

Por otro lado, el técnico Hansi Flick no podrá estar en la banca a causa de una sanción tras ser expulsado frente al Girona, por lo que su asistente Marcus Sorg tendrá que tomar la batuta.

La nueva edición del clásico español se disputará este domingo 26 de octubre a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT).