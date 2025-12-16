Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.3°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

Christiane Endler se quedó con las manos vacías en los premios The Best

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La capitana histórica de la Roja y figura de Olympique de Lyon no pudo imponerse en la votación final en Doha. La chilena fue superada por la inglesa Hannah Hampton, quien arrasó tras una temporada llena de títulos.

Christiane Endler se quedó con las manos vacías en los premios The Best
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Christiane Endler no pudo repetir la historia de 2021. La portera chilena, nominada una vez más a la élite del fútbol mundial, se quedó sin el premio The Best a la mejor guardameta del año 2025 en la ceremonia realizada este martes en Doha.

La actual jugadora de Olympique de Lyon vio cómo el galardón recayó en manos de Hannah Hampton. La inglesa corría con ventaja tras una campaña excepcional, argumento que pesó en la decisión de los votantes por sobre la regularidad de la chilena y de las otras candidatas, como la española Cata Coll o la alemana Ann-Katrin Berger.

La competencia fue dura para la nacional. Hampton, de 25 años, conquistó cuatro títulos: Levantó la Eurocopa con la selección de Inglaterra —siendo figura en los penales— y ganó el triplete local (Superliga, Copa FA y Copa de la Liga) defendiendo el arco de Chelsea.

A pesar de no obtener el trofeo, Endler se mantiene en la cima de la consideración global, siendo nuevamente finalista junto a nombres como Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

Tras recibir el premio que relevó a la estadounidense Alyssa Naeher, Hampton agradeció el reconocimiento: "Significa mucho para mí. Tanto en el club como en la selección hemos logrado mucho y aún nos queda mucho por conseguir", declaró la ganadora.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada