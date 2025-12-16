Christiane Endler se quedó con las manos vacías en los premios The Best

Christiane Endler no pudo repetir la historia de 2021. La portera chilena, nominada una vez más a la élite del fútbol mundial, se quedó sin el premio The Best a la mejor guardameta del año 2025 en la ceremonia realizada este martes en Doha.

La actual jugadora de Olympique de Lyon vio cómo el galardón recayó en manos de Hannah Hampton. La inglesa corría con ventaja tras una campaña excepcional, argumento que pesó en la decisión de los votantes por sobre la regularidad de la chilena y de las otras candidatas, como la española Cata Coll o la alemana Ann-Katrin Berger.

La competencia fue dura para la nacional. Hampton, de 25 años, conquistó cuatro títulos: Levantó la Eurocopa con la selección de Inglaterra —siendo figura en los penales— y ganó el triplete local (Superliga, Copa FA y Copa de la Liga) defendiendo el arco de Chelsea.

A pesar de no obtener el trofeo, Endler se mantiene en la cima de la consideración global, siendo nuevamente finalista junto a nombres como Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

Tras recibir el premio que relevó a la estadounidense Alyssa Naeher, Hampton agradeció el reconocimiento: "Significa mucho para mí. Tanto en el club como en la selección hemos logrado mucho y aún nos queda mucho por conseguir", declaró la ganadora.