Donnarumma se alzó como el mejor arquero de 2025

El hoy arquero italiano de Manchester City Gianluigi Donnarumma fue designado con el premio The Best al mejor portero de 2025 luego de una gran campaña con Paris Saint Germain.

Con el cuadro francés, Donnarumma alcanzó la Liga de Campeones para luego ser fichado por el cuadro inglés.

Donnarumma ganó en la votación final a Thiebaout Courtois, David Raya, Szczesny, Alisson, Dibu Martínez, Sommer y Neuer.

El meta italiano sustituye como mejor portero para la FIFA al Dibu Martínez, vencedor de la edición anterior.