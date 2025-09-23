Expertos de la ONU pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel de las competiciones

Ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron este martes a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

"El deporte debe rechazar la percepción de que todo sigue como de costumbre", señalaron en un comunicado conjunto donde agregaron que "las entidades deportivas no deben mirar hacia otro lado ante graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando sus plataformas se utilizan para normalizar injusticias".

Los expertos añadieron que los Estados donde tienen sede las organizaciones internacionales, aquellos que alberguen competiciones y los que participan en competiciones deportivas con Israel "deben tener en cuenta sus propias obligaciones de no permanecer neutrales frente al genocidio".

En el comunicado recordaron que la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó en un informe publicado la semana pasada que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, mientras que la Corte Internacional de Justicia subrayó en una decisión de 2024 que todos los países tienen obligación legal de actuar contra este grave crimen si se ha producido en la Franja.