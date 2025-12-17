FIFA definió cupos para el fútbol en los JJ.OO. 2028

El Consejo de la FIFA oficializó este miércoles el mapa de clasificación para los torneos de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Tras la aprobación de la Comisión Ejecutiva del COI, se confirmó un cambio histórico en la participación: Por primera vez competirán más selecciones femeninas (16) que masculinas (12).

En el torneo masculino, Estados Unidos tiene su presencia asegurada como anfitrión. Para el resto de las confederaciones, la lucha será cerrada. Conmebol contará con solo dos plazas directas, manteniendo la alta exigencia de las eliminatorias sudamericanas. El reparto restante quedó así: UEFA (3), Concacaf (1 más el anfitrión), AFC (2), CAF (2) y OFC (1).

Por su parte, el certamen femenino presentará un cuadro más amplio. Además del organizador norteamericano, Conmebol dispondrá de 2,5 cupos, abriendo la posibilidad de un Repechaje intercontinental. La distribución favoreció a UEFA con 4 plazas, seguida por Concacaf (3), CAF (2), AFC (2,5) y OFC (1).

Mundial de Clubes Femenino

En la misma sesión, FIFA entregó certezas sobre la primera edición de la Copa Mundial de Clubes femenina, cuya creación se aprobó en marzo. Tras lograr un consenso entre las partes interesadas, el organismo determinó que el torneo inaugural se disputará entre el 5 y el 30 de enero de 2028, marcando un nuevo hito en el calendario internacional.