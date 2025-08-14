Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.7°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

FIFA prohibirá las cesiones entre clubes con el mismo propietario

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En Chile podrían verse afectados Everton (Grupo Pachuca) y O'Higgins (Grupo Caliente).

FIFA prohibirá las cesiones entre clubes con el mismo propietario
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció que desde ahora están prohibidos los traspasos de jugadores entre clubes que formen parte del mismo grupo empresarial.

De acuerdo a lo publicado por Mundo Deportivo, el ente rector del fútbol, persigue tres objetivos: evitar la acumulación de jugadores en una misma estructura corporativa, fomentar contratos a largo plazo y garantizar una mayor estabilidad laboral a los futbolistas.

Además, intentará impedir que instituciones del mismo dueño utilicen su relación para realizar transferencias que les otorguen ventajas deportivas o beneficios competitivos.

La nueva normativa se complementa con el artículo 10 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, el cual limita en seis la cantidad de profesionales que una entidad puede ceder y recibir cada temporada.

En el caso de Chile dos clubes podrían verse afectados: Everton, cuya propiedad pertenece al Grupo Pachuca; y O'Higgins, comprado recientemente por el empresario Christian Bragarnik, quien tiene vínculos con el Grupo Caliente y con el Elche español.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada