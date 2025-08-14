FIFA prohibirá las cesiones entre clubes con el mismo propietario

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció que desde ahora están prohibidos los traspasos de jugadores entre clubes que formen parte del mismo grupo empresarial.

De acuerdo a lo publicado por Mundo Deportivo, el ente rector del fútbol, persigue tres objetivos: evitar la acumulación de jugadores en una misma estructura corporativa, fomentar contratos a largo plazo y garantizar una mayor estabilidad laboral a los futbolistas.

Además, intentará impedir que instituciones del mismo dueño utilicen su relación para realizar transferencias que les otorguen ventajas deportivas o beneficios competitivos.

La nueva normativa se complementa con el artículo 10 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, el cual limita en seis la cantidad de profesionales que una entidad puede ceder y recibir cada temporada.

En el caso de Chile dos clubes podrían verse afectados: Everton, cuya propiedad pertenece al Grupo Pachuca; y O'Higgins, comprado recientemente por el empresario Christian Bragarnik, quien tiene vínculos con el Grupo Caliente y con el Elche español.