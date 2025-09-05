George Weah liderará el panel de futbolistas contra el Racismo de FIFA

La FIFA presentó este viernes su Panel de futbolistas contra el Racismo, una iniciativa que integran 16 leyendas del fútbol masculino y femenino con el objetivo de supervisar las estrategias y asesorar en dicha materia, además de formar parte de programas de formación y plantear ideas para nuevas reformas.

El panel impulsa la postura global contra el racismo al aportar experiencias personales y liderazgo, a la vez que promueve el cambio social y la aplicación uniforme de medidas contra el racismo en todo el ecosistema del fútbol, con el objetivo de garantizar unas repercusiones duraderas y responsables tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Junto al liberiano George Weah, nombrado capitán honorífico, forman parte del panel Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nigeria), Iván Córdoba (Colombia), Didier Drogba (Costa de Marfil), Khalilou Fadiga (Senegal), Formiga (Brasil), Jessica Houara (Francia), Maia Jackman (Nueva Zelanda), Sun Jihai (RP China), Blaise Matuidi (Francia), Aya Miyama (Japón), Lotta Schelin (Suecia), Briana Scurry (Estados Unidos), Mikaël Silvestre (Francia) y Juan Pablo Sorín (Argentina).

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que "el Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas es el resultado de la decisión adoptada por unanimidad por las 211 federaciones miembro, que, en el marco de la postura global contra el racismo, han dejado claro que el mundo está unido para erradicar el racismo del fútbol".