Gianni Infantino: "Sin el presidente Trump, no habría paz"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se refirió a la firma el lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij del acuerdo de paz para Gaza y consideró que sin la figura del presidente estadounidense Donald Trump "no habría paz".

"El papel del presidente Trump ha sido absolutamente fundamental y crucial en este proceso. Sin el presidente Trump, no habría paz; y ahora realmente podemos escribir nuevas páginas: páginas de unión, de paz; en una región que realmente, realmente lo necesita", manifestó en declaraciones difundidas a través de su perfil en la red social Instagram.

Infantino agradeció poder haber estado presente: "Fue y es un día histórico: un día histórico para Oriente Medio, un día histórico para el mundo, un día histórico para la paz; un nuevo comienzo, como dijo el presidente Trump. Y para mí, como presidente de la FIFA, que la FIFA esté presente aquí, en Sharm el Sheij, la ciudad de la paz, para presenciar la firma de este plan de paz, es algo realmente importante".

"Es importante que la FIFA esté aquí para apoyar, para ayudar, para asistir, para ponernos a disposición de lo que sea necesario para asegurar que este proceso de paz llegue a buen término y del mejor modo posible", señaló asimismo en dirigente del organismo futbolístico internacional.

Infantino anunció que se lanzará "un fondo para ayudar a reconstruir la infraestructura futbolística en Palestina" y que también contribuirán a que el fútbol vuelva a unirse "en cada rincón del país" junto con la Asociación Palestina de Fútbol. Además mostró su confianza en el que el Mundial de Estados Unidos 2026 sea "un mes de celebración de la humanidad, de la unión, que es lo que el mundo necesita".