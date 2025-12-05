Infantino le entregó a Trump el primer Premio FIFA de la Paz

Durante la primera parte de la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le entregó al presidente estadounidense Donald Trump la primera edición del "Premio de la Paz" del ente rector del fútbol.

El mandatario norteamericano subió al escenario para posar junto al trofeo con su nombre, además de una medalla especial en manos de un mandamás del balompié global con el que ha mentenido una cercana relación en los últimos años.

"La gente quiere vivir en un entorno seguro y eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo. El presidente Trump es merecido ganador de este premio", señaló Infatino, enfatizando la "acción extraordinaria" de la administración Trump en política exterior.

El reconocimiento de la FIFA llegó en medio de una intensa participación, incluso con ataques armados del gobierno de Trump en diversos conflictos o tensiones internacionales, como las guerras Rusia-Ucrania e Israel-Palestina, o sus roces con la Venezuela de Nicolás Maduro.