La FIFA presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

La FIFA y la empresa alemana Adidas presentaron durante la noche de este jueves a Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La pelota combina tecnología de punta a partir de cuatro paneles geométricos y trazos ondulados que aluden a la unión de los tres países organizadores de la vigésima tercera edición del torneo, que por primera vez acogerá a selecciones de 48 países.

En su diseño, incluye figuras emblemáticas como las estrellas, la hoja de arce y el águila. Cada panel incorpora los colores que representan a los organizadores —azul, rojo y verde—, que se enlazan formando un triángulo alusivo a la inédita unión de tres países como sedes.

El Trionda está equipado con un sensor de movimiento de 500 hercios (Hz) que transmite datos en tiempo real al VAR, lo que permitirá un análisis más preciso de cada jugada polémica y contribuirá a decisiones arbitrales más certeras.

La tecnología es capaz de determinar el momento exacto del golpeo al balón, incluso cuando un jugador lo toca con la mano. De esta forma, se prevé el fin del doble o triple toque que algunos lanzadores aplican a la pelota al ejecutar un penal.

Las costuras profundas y los gráficos en relieve prometen mejorar la aerodinámica, la estabilidad en el aire y la adherencia del Trionda en condiciones climáticas adversas. Los detalles dorados evocan la copa más codiciada del fútbol mundial.

"Tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar Trionda. Adidas ha creado un balón emblemático que representa la unidad y la pasión de los países anfitriones. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo del próximo Mundial se celebrará el 5 de diciembre en Washington.