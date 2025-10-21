La promesa de Infantino a Bolivia: Vamos a traer un Mundial

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se comprometió ayer lunes en La Paz a "traer un mundial" de alguna categoría a Bolivia, al participar en un evento por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

"Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando", sostuvo el dirigente europeo.

También destacó que inició conversaciones con el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo en Bolivia "para ver cómo se puede ayudar, contribuir y dar más al fútbol en Bolivia".

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, precedió a Infantino en los discursos y le pidió "que cumpla la promesa de tener un mundial en Bolivia, y también ratificó "el compromiso de Conmebol" para "hacer la final única de la Copa Sudamericana 2027".

La ciudad boliviana de Santa Cruz tenía que acoger la final de la Sudamericana este año, pero la perdió porque los trabajos de refacción en el Estadio "Ramón Tahuichi Aguilera" estaban fuera de tiempo, por lo que la FBF decidió postular al país como sede del último partido del certamen en 2027.