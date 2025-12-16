"Lluvia de peluches" solidaria: Hinchas de club de Irak ganaron el premio a la Mejor Afición de la FIFA

El lado más humano del fútbol fue reconocido en la gala The Best. La FIFA entregó el Premio a la Afición 2025 al colectivo de seguidores de Zakho SC de Irak, quienes dieron la vuelta al mundo gracias a un gesto de solidaridad masiva que conmovió a la comunidad deportiva internacional.

La hinchada captó la atención global el pasado 13 de mayo, en la previa del partido de la Liga de las Estrellas contra Al-Hudood. En un acto coordinado, los asistentes lanzaron miles de peluches al terreno de juego, los cuales fueron recogidos y donados posteriormente a niños que padecen diversas enfermedades.

"Lanzar juguetes infantiles dentro del estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar. Nuestra afición es la columna vertebral del equipo y siempre llama la atención con sus actividades creativas", destacó la institución iraquí mediante un comunicado, celebrando el reconocimiento obtenido en Doha.

Los finalistas superados

El ganador se decidió mediante votación pública en el sitio oficial del ente rector, tras una preselección realizada por un panel de leyendas del fútbol. Los seguidores de Zakho se impusieron a dos fuertes candidatos: Alejandro Ciganotto, fanático de Racing de Avellaneda, y el histórico seguidor de la selección española, Manuel Cáceres, conocido popularmente como "Manolo el del Bombo", quien falleció a los 76 años.