Luis Enrique fue elegido como el mejor técnico del año en los premios The Best

Luis Enrique, técnico de París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor entrenador de fútbol masculino que concede la FIFA en una gala celebrada en Doha.

El estratega español de 55 años relevó en el premio al italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actualmente entrenador de la selección brasileña. Esto, luego de conducir al cuadro francés a ganar su primera UEFA Champions League.

En las elecciones, el adiestrador de los parisinos se impuso a otros candidatos de renombre como el alemán Hansi Flick y el neerlandés Arne Slot, técnicos de FC Barcelona y el Liverpool respectivamente.

Pese a esto, Luis Enrique no pudo acudir a la gala al estar preparando la final de la Copa Intercontinental que su equipo disputará este miércoles ante Flamengo, por lo que recogió el premio su ayudante Rafel Pol.

Por su parte la neerlandesa Sarina Wiegman, técnica de la selección de Inglaterra, fue galardonada como la mejor entrenadora tras conquistar la Eurocopa Femenina que se disputó en Suiza.

En la disputa, superó en la elección a su compatriota Rene Slegers, entrenadora de Arsenal, y a la francesa Sonia Bompastor, de Chelsea.