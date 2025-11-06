Ousmane Dembelé encabeza los nominados a los premios The Best de la FIFA

La FIFA anunció este jueves los 11 nominados a los premios The Best al mejor jugador del mundo, un listado que encabeza el francés Ousmane Dembelé, figura de PSG y ganador del Balón de Oro.
Dembelé aspira a quedarse con trofeo, después de quedarse con el galardón de France Football en septiembre pasado, aunque volverá a competir con el español Lamine Yamal, joven estrella de Barcelona, también presente en la nominación.
Además de Dembelé y Yamal, están nominados Pedri, de Barcelona, y Kylian Mbappé, estrella de Real Madrid.
Del mismo modo, la FIFA también anunció a los candidatos al premio al mejor entrenador, en donde figuran Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona) y Mikel Arteta (Arsenal).
Revisa los nominados a continuación:
Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA
- Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra y Bayern de Múnich)
- Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
- Pedri (España y Barcelona)
- Raphinha (Brasil y Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)
- Vitinha (Portugal y París Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España y Barcelona)
Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (París Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martínez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA
- Alisson Becker (Brasil y Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemania y Bayern de Múnich)
- David Raya (España y Arsenal)
- Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán)
- Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)
Nominados al Premio a la Hinchada de la FIFA
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo (España)
- Aficionados del Zakho (Irak)