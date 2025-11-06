Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.0°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

Ousmane Dembelé encabeza los nominados a los premios The Best de la FIFA

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este jueves se anunciaron los 11 candidatos al trofeo.

Ousmane Dembelé encabeza los nominados a los premios The Best de la FIFA
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La FIFA anunció este jueves los 11 nominados a los premios The Best al mejor jugador del mundo, un listado que encabeza el francés Ousmane Dembelé, figura de PSG y ganador del Balón de Oro.

Dembelé aspira a quedarse con trofeo, después de quedarse con el galardón de France Football en septiembre pasado, aunque volverá a competir con el español Lamine Yamal, joven estrella de Barcelona, también presente en la nominación.

Además de Dembelé y Yamal, están nominados Pedri, de Barcelona, y Kylian Mbappé, estrella de Real Madrid.

Del mismo modo, la FIFA también anunció a los candidatos al premio al mejor entrenador, en donde figuran Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona) y Mikel Arteta (Arsenal).

Revisa los nominados a continuación:

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

  • Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain)
  • Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra y Bayern de Múnich)
  • Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain)
  • Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
  • Pedri (España y Barcelona)
  • Raphinha (Brasil y Barcelona)
  • Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)
  • Vitinha (Portugal y París Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (España y Barcelona)

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

  • Javier Aguirre (México)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Enrique (París Saint-Germain)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Roberto Martínez (Portugal)
  • Arne Slot (Liverpool)

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

  • Alisson Becker (Brasil y Liverpool)
  • Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain/Manchester City)
  • Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)
  • Manuel Neuer (Alemania y Bayern de Múnich)
  • David Raya (España y Arsenal)
  • Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán)
  • Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)

Nominados al Premio a la Hinchada de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto (Argentina)
  • Manolo el del Bombo (España)
  • Aficionados del Zakho (Irak) 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada