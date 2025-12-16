[VIDEO] Santiago Montiel se adjudicó el Premio Puskas de la FIFA

Santiago Montiel, futbolista de Independiente de Argentina, fue reconocido como el ganador del Premio Puskás 2025, galardón que distingue al mejor gol del año a nivel mundial.

El tanto premiado fue una chilena impresionante convertida ante Independiente Rivadavia, una acción que rápidamente dio la vuelta al mundo por su dificultad técnica, potencia y precisión, y que terminó imponiéndose en la votación organizada por la FIFA.

La anotación de Montiel destacó entre los goles nominados por su ejecución acrobática y su impacto visual, convirtiéndose en una de las jugadas más recordadas de la temporada.