Colo Colo aplastó con un 9-1 a Audax Italiano y sigue imparable en la Liga Femenina

Colo Colo no tuvo piedad y goleó por 1-9 a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida por el cierre de la fecha 21 de la Liga Femenina 2025, donde ambos elencos llegaban con realidades opuestas al chocar las punteras contra las colistas.

El "Cacique" abrió la cuenta con un autogol de Paz Cárdenas (14') y luego ampliaron Anaís Álvarez (23'), Fernanda Hidalgo (26'), Rachel Ramírez (40') y Mary Valencia (44'). Sobre el final del primer tiempo, Vai Atan (45') descontó con un golazo para dejar el marcador 1-5 al descanso.

En el complemento, las locales sufrieron la expulsión de la propia Atan (52') y las albas aumentaron las cifras. Álvarez (65') volvió a marcar con un globito dentro del área, seguida por otro golazo de Valencia (68').

Después, la juvenil Martina Jaramillo (80') se sumó a la fiesta de conquistas y Ramírez (85') cerró la el abultado resultado con el tanto más vistoso de la jornada.

Con este triunfo, Colo Colo sigue como líder exclusivo con 63 puntos e invicto en el torneo, y en la próxima fecha visitará a Universidad Católica. Audax Italiano, en tanto, se mantiene último con apenas tres unidades y deberá enfrentar a Unión Española como visitante.