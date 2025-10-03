Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Colo Colo debutó en la Libertadores Femenina con un triunfo ante Olimpia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Mary Valencia comandó la victoria con un doblete.

Colo Colo debutó en la Libertadores Femenina con un triunfo ante Olimpia
 Comunicaciones Colo Colo
En el Estadio "Florencio Sola" de Banfield, Colo Colo firmó un positivo inicio en la Copa Libertadores Femenina al vencer por 2-0 a Olimpia de Paraguay, en el partido que inauguró el Grupo C.

Las albas, que jugaron con uniforme alternativo, tuvieron un temprano penal a favor a los cuatro minutos de juego. Sin embargo, la arquero Gloria Sareb contuvo el remate de Yanara Aedo.

El elenco chileno manejo las acciones y tuvo mayores aproximaciones a portería, aunque aquello no impidió un gran susto en el primer tiempo, cuando Jorgelina González dejó sola frente al arco a Amada Peralta, que falló la apertura de la cuenta de manera increíble, pues el pase incluso había dejado a Ryann Torrero en el camino.

La apertura de la cuenta cayó al minuto 64, por medio de una certera definición de Mary Valencia tras pase de Aedo.

La propia Mary Valencia quedó mano a mano con Sareb a los 88'. Luego de un primer rebote de la guardameta, la seleccionada chilena logró cabecear para sellar el definitivo 2-0 colocolino.

Así, el Colo Colo de Tatiele Silveira arrancó con los tres puntos y deberá esperar el duelo entre Sao Paulo y San Lorenzo (hoy a las 20:00) para saber si tendrá que compartir la cima del grupo tras la primera jornada.

Las + leídas
