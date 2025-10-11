Colo Colo desafía a Libertad con el sueño de acceder a semis de la Libertadores Femenina

La Copa Libertadores Femenina entra en su fase decisiva y Colo Colo quiere seguir en racha perfecta cuando este domingo se enfrente a Libertad de Paraguay por los cuartos de final en el Estadio "Florencio Sola" de Banfield, a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT).

Las dirigidas por Tatiele Silveira llegan a esta instancia como el único equipo que completó la fase grupal con puntaje perfecto, venciendo a Sao Paulo, Olimpia y San Lorenzo. Allí, Mary Valencia se alzó como la figura anotando en todos los encuentros y erigiéndose como la máxima goleadora.

Del otro lado estará un elenco paraguayo que avanzó como segundo en el Grupo D luego de tres empates, dentro los que estuvo un 0-0 ante Universidad de Chile. Las paraguayas mostraron orden defensivo y capacidad de resistencia ante rivales superiores, lo que las convierte en un obstáculo incómodo para cualquiera.

Con la ilusión de mantenerse vivas en la competición, y citarse con Deportivo Cali o Sao Paulo, podrás seguir todos los detalles de las albas en este vital compromiso en Cooperativa.cl.