Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Colo Colo femenino arrasó con nueve goles a Everton en la Liga Femenina

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las "albas" siguen cosechando triunfos.

Colo Colo femenino goleó 9-0 a Everton en la fecha 25 de la Liga Femenina, en un partido disputado en el Estadio Monumental.

Isidora Olave lideró la goleada de las "albas" con un triplete, mientras que los otros goles fueron anotados por Fernanda Hidalgo, Yanara Aedo, Elisa Durán, Yenny Acuña, Mary Valencia y Dahiana Bogarín.

Con este resultado, Colo Colo culminó la fase regular con un puntaje perfecto de 75 puntos en el primer lugar. Por su parte, Everton se mantiene en la duodécima posición con 13 puntos y depende de que Deportes Recoleta no derrote a Deportes Iquique para evitar el descenso.

Las "albas" se enfrentarán a Palestino en los play-offs, en un horario aún por confirmar.

 

