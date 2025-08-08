Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Colo Colo goleó a Universidad de Concepción y sigue intratable en la Liga Femenina

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las "albas" están invictas y no han cedido puntos en el torneo.

Colo Colo goleó a Universidad de Concepción y sigue intratable en la Liga Femenina
En portada

Colo Colo goleó por 3-0 a Universidad de Concepción en el Estadio El Morro de Talcahuano, en la fecha 19 de la Liga Femenina, estirando su intratable racha perfecta, sin ceder puntos en todo el torneo.

Los goles del partido fueron anotados po Anaís Álvarez (8'), Yenny Acuña (43') y Anaís Cifuentes (83') para las tricampeonas del fútbol chileno, que lideran con 57 unidades.

El próximo encuentro de Colo Colo femenino será como local frente a Huachipato; mientras que las penquistas, en zona de descenso con nueve puntos en el penúltimo lugar, jugarán ante Palestino.

