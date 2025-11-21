Colo Colo se instaló en la final de la Liga Femenina tras batir a Coquimbo Unido

Colo Colo avanzó a la final de la Liga Femenina 2025 este viernes, tras ganar por 1-0 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental y vencer por 2-0 en el marcador global de las semifinales.

Las albas, dirigidas por Tatiele Silveira, ratificaron el triunfo de la ida y celebraron este viernes en Macul con una tempranera anotación de la goleadora Mary Valencia (5').

Colo Colo, defensora del tricampeonato femenino, enfrentará en la final al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Unión Española, que se resolverá este sábado en el Estadio "Santiago Bueras".