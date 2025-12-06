Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Colo Colo venció a la U y se alzó tetracampeón de la Liga Femenina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro albo terminó invicto tras vencer por la mínima al cuadro azul en La Florida.

Colo Colo venció a la U y se alzó tetracampeón de la Liga Femenina
En un intenso partido disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile en la final de la Liga Femenina y se alzó como tetracampeón del fútbol nacional.

El elenco albo mantuvo su espectacular invicto a lo largo de la temporada y con un solitario gol de Yessenia López se quedó con la victoria.

El cuadro popular intentó aumentar cifras, pero las azules se mantuvieron en partido, aunque carecieron de profundidad para provocar algún riesgo en la estantería alba.

Así, Colo Colo suma su cuarto título en línea y el 17° desde la creación de la liga.

