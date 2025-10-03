Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
Colo Colo y Universidad de Chile debutan en la Copa Libertadores Femenina
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue los resultados de albas y azules en Cooperativa.cl.
Sigue los resultados de albas y azules en Cooperativa.cl.
Este vierntes 3 de octubre, los representantes nacionales Colo Colo y Universidad de Chile viven sus debuts en la Copa Libertadores Femenina 2025, que ya inició su competencia con Argentina como sede.
- Sigue los resultados en Cooperativa.cl: