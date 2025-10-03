Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.0°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Colo Colo y Universidad de Chile debutan en la Copa Libertadores Femenina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue los resultados de albas y azules en Cooperativa.cl.

Colo Colo y Universidad de Chile debutan en la Copa Libertadores Femenina
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este vierntes 3 de octubre, los representantes nacionales Colo Colo y Universidad de Chile viven sus debuts en la Copa Libertadores Femenina 2025, que ya inició su competencia con Argentina como sede.

- Sigue los resultados en Cooperativa.cl:

  • Colo Colo 0-0 Olimpia (PAR), Primer tiempo. Grupo C. Estadio "Florencio Sola"
  • Nacional (URU) vs. Universidad de Chile, 20:00 horas. Grupo D. Estadio Nuevo "Francisco Urbano"

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada