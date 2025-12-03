¿Cuándo y dónde ver final de la Liga Femenina entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La Liga Femenina vivirá una final con sabor conocido, ya que Colo Colo y Universidad de Chile volverán a animar el Superclásico que definió la corona en 2024 tras una temporada completa de regularidad, donde ambos elencos llegan otra vez al duelo decisivo para cerrar el año.

Tal como ocurrió en la última edición, el Estadio Bicentenario de La Florida será el escenario donde se resolverá el título. Las "albas" buscan estirar su hegemonía con el tetracampeonato, mientras las azules intentarán cortar la sequía que arrastran desde 2021 y cobrarse revancha después de haber caído en la final anterior.

El compromiso está programado para este sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:30 horas (21:30 GMT), y podrá seguirse en vivo a través de la señal televisiva de Chilevisión, además del streaming disponible en el sitio web del canal y la plataforma MiCHV.

