¿Dónde y cuándo ver a la U y Colo Colo en la tercera fecha de la Libertadores Femenina?

La Copa Libertadores Femenina 2025 entra en su tercera jornada y tanto Universidad de Chile como Colo Colo verán acción crucial este jueves 9 de octubre en el certamen continental que se desarrolla en Argentina.

Por el Grupo D, las "azules" enfrentarán a Deportivo Cali desde las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Florencio Sola", de Banfield. Las dirigidas por Nicholas Basgal vienen de igualar 0-0 ante Libertad Limpeño en su estreno y están obligadas a conseguir su primera victoria para poder clasificar a cuartos de final.

Más tarde, a las 20:00 horas (23:00 GMT), será el turno de las albas, ante San Lorenzo, en el estadio Nuevo "Francisco Urbano" de Morón. El "Cacique" está puntero en el Grupo C, tras vencer a Sao Paulo y Olimpia, pero aún así no está asegurada la clasificación. Con un empate le basta al equipo de Tatiele Silveira para seguir en carrera y evitar sorpresas en el torneo.

El partido de la U se podrá ver a través de la web de Chilevisión, mientras que el duelo de Colo Colo será transmitido en Pluto TV.

Todos los detalles referentes a estos encuentros también podrás encontrarlos en Cooperativa.cl.