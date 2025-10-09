¿Dónde y cuándo ver a la U y Colo Colo en la tercera fecha de la Libertadores Femenina?
Ambos elencos nacionales afrontan partidos clave en el torneo que se juega en Argentina.
La Copa Libertadores Femenina 2025 entra en su tercera jornada y tanto Universidad de Chile como Colo Colo verán acción crucial este jueves 9 de octubre en el certamen continental que se desarrolla en Argentina.
Por el Grupo D, las "azules" enfrentarán a Deportivo Cali desde las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Florencio Sola", de Banfield. Las dirigidas por Nicholas Basgal vienen de igualar 0-0 ante Libertad Limpeño en su estreno y están obligadas a conseguir su primera victoria para poder clasificar a cuartos de final.
Más tarde, a las 20:00 horas (23:00 GMT), será el turno de las albas, ante San Lorenzo, en el estadio Nuevo "Francisco Urbano" de Morón. El "Cacique" está puntero en el Grupo C, tras vencer a Sao Paulo y Olimpia, pero aún así no está asegurada la clasificación. Con un empate le basta al equipo de Tatiele Silveira para seguir en carrera y evitar sorpresas en el torneo.
El partido de la U se podrá ver a través de la web de Chilevisión, mientras que el duelo de Colo Colo será transmitido en Pluto TV.
Todos los detalles referentes a estos encuentros también podrás encontrarlos en Cooperativa.cl.