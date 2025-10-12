Síguenos:
El festejo de Colo Colo tras su clasificación a semis de la Libertadores Femenina

El plantel de Colo Colo festejó con todo su pase a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputa en Argentina. Las albas se metieron entre las cuatro mejores con un 1-0 ante Libertad de Paraguay, a través de la diana de la goleadora Mary Valencia.

