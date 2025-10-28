Síguenos:
Tuvieron que pasar tres meses y cuatro partidos consecutivos para que La Roja femenina volviese a festejar un triunfo. Con un contundente 5-0 sobre Bolivia en Rancagua, las dirigidas por Luis Mena dieron fin a una sequía que no las veía con alegrías desde la victoria ante Ecuador por la Copa América 2025.

