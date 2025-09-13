Fútbol Femenino: Colo Colo cerró su demoledora fase regular con goleada a Santiago Morning

La Liga Femenina completó la última fecha de su fase regular este fin de semana, con un imbatible Colo Colo que goleó a domicilio a Santiago Morning por 4-0.

El demoledor cuadro albo se impuso en la cancha 2 del Municipal de La Pintana con las anotaciones de Yastin Jiménez (46'), Anaís Alvarez (63'), Elisa Durán (80') y Michelle Acevedo (89').

Con esta última victoria, Colo Colo selló su cosecha perfecta tras las 26 jornadas, con impresionantes 133 goles a favor y apenas cinco dianas en contra.

El escolta Universidad de Chile (65), venció por 1-0 a Universidad de Concepción en el Estadio "Santiago Bueras" de Maipú gracias a la conquista de Claudia Gabriela Herrera (84').

En otros duelos de este sábado, Santiago Wanderers venció a Palestino por la mínima en Mantagua, Deportes Iquique y Unión Española igualaron 0-0 y Universidad Católica derribó a Huachipato por 2-0 en el Claro Arena.

Durante el pasado viernes se definió el segundo descenso en partidos simultáneos. Deportes Recoleta salvó la categoría con un 3-1 sobre el ya descendido Audax Italiano, mientras Everton quedó condenado tras su 1-1 con Coquimbo Unido en Viña del Mar.

Las recoletanas se salvaron con 15 puntos, solo uno por encima de un conjunto "ruletero" lejos de aquellos primeros años de alta competitividad que incluso les valió una final de Libertadores.

Respecto a la lucha por el título, Palestino cerró la lista de ocho clasificados a los play-offs con 32 puntos.

- Revisa la tabla tras la fase regular de la Liga Femenina: