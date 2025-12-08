Gala Crack: El equipo ideal de la Liga Femenina 2025
Gala Crack: El equipo ideal de la Liga Femenina 2025
La Gala Crack 2025 eligió al once ideal de la Liga Femenina, que fue liderado por jugadoras de Colo Colo, ya que fueron campeonas ganando todos sus partidos.
