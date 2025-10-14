Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.6°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de Colo Colo para enfrentar a Deportivo Cali en semis de Libertadores Femenina

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Colo Colo, bajo las órdenes de Tatiele Silveira, alistó su más probable oncena para desafiar a Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina, este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados