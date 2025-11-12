Síguenos:
Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La programación de las semifinales de ida en la Liga Femenina

Cooperativa.cl

Restan cuatro equipos en la lucha por el título.

La programación de las semifinales de ida en la Liga Femenina
La Liga Femenina entró en su recta final con cuatro equipos clasificados para la ronda de las semifinales del torneo, la cual fue programada por la ANFP para disputar los duelos de ida durante esta semana.

Entre los encuentros a disputarse, Colo Colo comenzará recibiendo a Coquimbo Unido en la primera llave y Universidad de Chile hará lo propio con Unión Española en la otra.

Revisa los horarios de los partidos a continuación:

  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido. 18:30 horas. Estadio Monumental.
  • Universidad de Chile vs. Unión Española. 14:00 horas. Estadio "Santiago Bueras".

