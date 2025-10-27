La Roja espera cosechar ante Bolivia su primer triunfo en la Liga de Naciones Femenina

La selección chilena recibe a Bolivia este martes en El Teniente de Rancagua, desde las 18:00 horas (21:00 GMT), en la segunda fecha de la recién estrenada Liga de Naciones Femenina, clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027, en la que ambas escuadras buscarán su primer triunfo tras sus dispares estrenos.

Las chilenas, que contaron con el retorno de la capitana Christiane Endler, empataron sin goles en su visita a Venezuela, mientras que las bolivianas perdieron por 0-4 ante Ecuador.

Chile será local ante Bolivia en Rancagua, en una clasificatoria que se jugará a una sola ronda de ocho partidos entre los nueve países sudamericanos, sin las anfitrionas brasileñas ya clasificadas; los dos primeros de la tabla irán al Mundial, mientras que el tercer y cuarto lugar accederán a un repechaje intercontinental.

La Roja tuvo en Tiane Endler, de Olympique de Lyon, a la figura del partido ante las venezolanas, tras mantener su arco imbatido en su regreso a la selección después de casi dos años sin vestir la camiseta de su país.

Las chilenas tuvieron ante la Vinotinto falta de contundencia en sus remates al arco, pero son un equipo fuerte conformado por hasta 10 jugadoras de Colo Colo, que cayó recientemente en semifinales de la Copa Libertadores femenina.

También cuentan con ocho futbolistas en clubes extranjeros, entre las que destacan, además de Endler, la volante Millaray Cortés, del Sevilla español; la delantera Sonya Keefe, del Granada; y la defensora Camila Sáez, del Bristol City inglés.

La Roja, que sólo ha disputado un Mundial femenino (Francia 2019), tiene como objetivo volver en un contexto alicaído del fútbol chileno.

La formación que usará el técnico Luis Mena será con Christiane Endler; Michelle Olivares, Catalina Figueroa, Nayadet Opazo, Yastin Jiménez, María José Urrutia, Yanara Aedo, Sonya Keefe, Fernanda Pinilla, Camila Sáez y Mary Valencia.

Bolivia, por su parte, aspira a consolidar una generación de jóvenes que necesitan competencia de alto nivel y se apoya en la defensora Yuditza Salvatierra y la volante veterana Mayli Miranda.

La oncena que usarán las altiplánicas será con Jodi Liliana Medina; Karen Rodríguez, Yuditza Salvatierra, Aide Mendiola, Raquel Soliz; Daniela Pinto, Karla Ticona, Nelly Carballo; Ana Paula Rojas, Mayli Miranda y Marilin Rojas.

El duelo será arbitrado por la ecuatoriana Marcelly Zambrano.

Todos los detalles los podrás seguir este martes en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.