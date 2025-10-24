La Roja femenina debuta en la Liga de Naciones con el gran regreso de Endler ante Venezuela

Este viernes 24 de octubre arranca la nueva Liga de Naciones femenina de Conmebol, que servirá como Clasificatorias al Mundial de Brasil 2027 y que en su debut, La Roja tendrá ante Venezuela el estelar regreso de Christiane Endler.

La histórica guardameta nacional estuvo distanciada de la selección desde el 31 de octubre de 2023, cuando renunció a La Roja luego de la semifinal de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Endler sorprendió con el anuncio a la salida del estadio tras haber vencido 2-1 a Estados Unidos, y siendo de conocimiento público que debía volver a Olympique de Lyon al finalizar su permiso, especialmente considerando que el club decidía al ser la final fuera de la fecha FIFA.

Desde entonces, "Tiane" comentó múltiples veces su alejamiento de la selección, pero poco a poco se abrió a volver y finalmente apareció en la convocatoria para esta primera doble fecha de la carrera mundialista.

El último partido oficial del equipo dirigido por Luis Mena fue el partido por el quinto puesto de la Copa América Femenina el pasado mes de julio, con caída por la mínima ante Paraguay.

Respecto a la Vinotinto, en la mencionada Copa América se quedó en fase de grupos, con su mejor resultado siendo un 7-1 sobre Bolivia. Coincidentemente, su despedida también fue una derrota ante Paraguay, por 2-1 el 25 de julio.

Las acciones en Barquisimeto, Venezuela, arrancarán a las 18:00 horas de Chile (21:00 GMT).