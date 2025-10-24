Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja femenina enfrenta a Venezuela en el debut por la Liga de Naciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el marcador de la selección chilena en Cooperativa.cl.

La Roja femenina enfrenta a Venezuela en el debut por la Liga de Naciones
Este viernes 24 de octubre, La Roja femenina vuelve a la cancha para iniciar la Liga de Naciones Conmebol, clasificatoria al Mundial 2027, midiéndose ante Veneuzela como visita y también con el regreso de la arquera Christiane Endler.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

  • Venezuela vs. Chile, 18:00 horas. Estadio Metropolitano de Cabudare

 

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @laroja

