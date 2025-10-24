La Roja femenina enfrenta a Venezuela en el debut por la Liga de Naciones

Este viernes 24 de octubre, La Roja femenina vuelve a la cancha para iniciar la Liga de Naciones Conmebol, clasificatoria al Mundial 2027, midiéndose ante Veneuzela como visita y también con el regreso de la arquera Christiane Endler.

Venezuela vs. Chile, 18:00 horas. Estadio Metropolitano de Cabudare