La Roja goleó a Bolivia y consiguió su primera victoria en la Liga de Naciones Femenina

La selección chilena femenina se sacudió del duro debut en la Liga de Naciones este martes luego de golear por 5-0 a Bolivia en Rancagua, consiguiendo llegar así a cuatro puntos antes de visitar a Perú y recibir a Paraguay a fines de noviembre.

El equipo de Luis Mena dominó de principio a fin en El Teniente. Sonya Keefe (3') abrió la cuenta de penal y seguido a ello, repitió con un cabezazo tras centro de Yanara Aedo (9').

Chile arrolló con intensidad y presión alta, reflejo de un juego colectivo afilado que no dio espacio a las altiplánicas. La ventaja se amplió cuando Fernanda Pinilla (17') definió con clase dentro del área para el 3-0. Aunque la acción tuvo revisión, el VAR terminó por confirmar los festejos.

Antes del descanso, Yastin Jiménez sumó el cuarto con un potente zurdazo tras un córner jugado en corto (45'+1), mientras la Roja hacía gala de una circulación de balón que levantó aplausos y hasta olés en el recinto.

En el inicio del complemento, Nayadet López marcó el quinto (46') para sellar la goleada en un partido donde Christiane Endler apenas intervino. El resto del encuentro mantuvo la tónica, Chile administró el ritmo, realizó varios cambios para dar minutos a jugadoras jóvenes como Mariana Morales y Vaitiare Pardo, y rozó el sexto tanto en reiteradas ocasiones.

Con este triunfo, La Roja se mantiene en carrera por avanzar en el torneo, que se disputa a una sola rueda, sin revanchas. El próximo desafío será ante Perú en Cusco, antes de cerrar la fase en casa frente a Paraguay, en una Liga de Naciones que entrega plazas directas y repechajes para el Mundial a los primeros 4 de la tabla.