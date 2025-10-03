La U empató con Nacional en su inicio por la Libertadores Femenina

El equipo de Universidad de Chile arrancó su periplo en la Copa Libertadores Femenina 2025 con un 0-0 ante Nacional, por el Grupo D del torneo que se desarrolla en Argentina.

El encuentro tuvo un trámite parejo, con ambos equipos con similar cantidad de llegadas y tenencia del esférico.

Sin embargo, las delanteras del "Bolso" y la U estuvieron imprecisas para buscar los tres palos.

Libertad Deportivo Cali igualaron 1-1. Gracias a sus respectivas anotaciones, paraguayas y colombianas iniciaron al frente del grupo tras la jornada inicial.

El próximo duelo de la U será ante Libertad el lunes 6 de octubre a las 20:00 horas (23:00 GMT).