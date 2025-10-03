Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La U empató con Nacional en su inicio por la Libertadores Femenina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro azul se quedó con un punto en el parejo choque con el "Bolso".

 U. de Chile Femenino
El equipo de Universidad de Chile arrancó su periplo en la Copa Libertadores Femenina 2025 con un 0-0 ante Nacional, por el Grupo D del torneo que se desarrolla en Argentina.

El encuentro tuvo un trámite parejo, con ambos equipos con similar cantidad de llegadas y tenencia del esférico.

Sin embargo, las delanteras del "Bolso" y la U estuvieron imprecisas para buscar los tres palos.

Libertad Deportivo Cali igualaron 1-1. Gracias a sus respectivas anotaciones, paraguayas y colombianas iniciaron al frente del grupo tras la jornada inicial.

El próximo duelo de la U será ante Libertad el lunes 6 de octubre a las 20:00 horas (23:00 GMT).

